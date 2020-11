La xifra de morts pel brot a una residència de Terrassa s'eleva a nou

Altres notícies que et poden interessar

Augmenta el balanç de defuncions pel brot que afecta la residència per a gent gran Sant Josep Oriol de Terrassa. Segons el Departament de Salut, nou usuaris del centre han mort durant l'episodi, la primera de les quals el 14 d'octubre. La mateixa font assegura que hi ha cinc residents ingressats a l'UCI. L'últim recompte parla de 71 contagiats : 52 dels 67 avis que hi viuen i 19 dels 40 professionals que hi treballen.La directora de les instal·lacions, Natàlia Antoñana, explicava aquest dimarts en declaracions a aquest mitjà que estan sent "completament transparents" amb les famílies, a les que tenen "informades en tot moment". A més, es mostra optimista i assegura que "la tendència millora", amb treballadors que es reincorporen i usuaris que cada cop presenten símptomes més lleus. A més, insisteix que el centre "és una família" i no tracten els contagiats com a "números, com si que fan alguns mitjans", conclou." NacióDigital va informar en primícia el passat divendres 30 d'octubre de la situació del geriàtric , situat al costat de la catedral de Terrassa. Aleshores, el brot afectava almenys 42 usuaris i 17 treballadors, i dues persones havien mort després de contagiar-se.

