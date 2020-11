Estudien la infecció del coronavirus en miniòrgans humans

Altres notícies que et poden interessar

Investigadors han iniciat a les instal·lacions del Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge de Catalunya (CMCiB) els primers projectes per estudiar la infecció del virus SARS-CoV-2 obtingut directament de pacients en organoids, que són miniòrgans humans dissenyats al laboratori que simularan el pulmó i el cervell humà.D'aquesta manera el CMCiB del campus de Can Ruti esdevé el segon centre de Catalunya on es treballa amb virus reals. Personal d'IrsiCaixa i l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE) estudiaran com aquest virus afecta els òrgans humans i l'efectivitat de diversos fàrmacs per aturar la infecció a través de la intel·ligència artificial."Ara, no només podem estudiar millor com es desenvolupa la infecció real sinó que estem preparats per treballar amb altres virus similars", explica el director del CMCiB, Pere-Joan Cardona.Aquesta recerca és possible perquè el CMCiB és un laboratori de nivell 3 de contenció biològica (NCB3), adaptats perquè el personal investigador pugui treballar amb certs agents biològics que causen malalties infeccioses en l’ésser humà. L'espai, que ja acollia estudis centrats principalment en sida i tuberculosi, ara ha fet un pas més per adaptar les instal·lacions i poder treballar amb virus actius de SARS-CoV-2, per exemple, incorporant respiradors autònoms al vestuari dels investigadors.Els organoids permeten reemplaçar els models animals que s’haurien utilitzat per desenvolupar els estudis. El projecte se centrarà en generar minipulmons i minicervells al laboratori a partir de cèl·lules mare. Aquests miniòrgans sans seran infectats pel SARS-CoV-2 i s’avaluarà el seu grau de deteriorament. Prèviament, se’ls hi haurà administrat fàrmacs potencialment efectius contra el virus i es farà un seguiment per tal de valorar si aquests fàrmacs han pogut evitar la replicació del virus.Monitoritzar l’evolució de la infecció mitjançant un algorisme d'intel·ligència artificial permetrà reconèixer patrons d’infecció i valorar quins són els fàrmacs que estan funcionant millor, segons apunta la investigadora Sandra Acosta. D'aquesta manera es podrà descriure millor el funcionament del SARS-CoV-2 en el cos humà, concretament al teixit cerebral i pulmonar, el que "serà clau per dissenyar vacunes més efectives i tractaments eficaços", apunten els investigadors.

