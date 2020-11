Alexandria Ocasio-Cortez renova l'escó per Nova York

La jove candidata demòcrata Alexandria Ocasio-Cortez ha renovat el seu escó a la Cambra de Representants dels Estats Units, en vèncer l'adversari republicà a Nova York, John Cummings, segons informen diversos mitjans del país. La política forma part del sector més esquerrà del Partit Demòcrata i va donar suport a les primàries a Bernie Sanders, però en campanya s'ha mostrat activa en favor de Biden.Ocasio-Cortez no és l'única de les diputades més progressistes del Partit Demòcrata que han revalidat l'escó. També han obtingut seient a la Cambra Rashida Tlaib, Ayanna Pressley i Ihlan Omar, conegudes com l’‘esquadró’ (squad) per les seves intervencions contundents davant els republicans.La candidata demòcrata per Nova York ha vençut l'oponent republicà, un professor de secundària catòlic de seixanta anys. Durant la campanya Cummings, exoficial del Departament de Policia de la ciutat dels gratacels, ha intentat capitalitzar el rebuig que genera entre els votants conservadors la figura d'Ocasio-Cortez, però no se n'ha sortit.

