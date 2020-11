Pedagogia per evitar assetjaments a ciclistes

Carrer de Terrassa amb senyalització per a bicicletes i patinets. Foto: Roger Navarro

Patinet elèctric al parc de Vallparadís de Terrassa. Foto: Roger Navarro

L’assetjament a ciclistes i conductors de patinets elèctrics per part de turismes és malauradament un fet que es repeteix amb massa freqüència a les ciutats. Terrassa, la tercera ciutat de Catalunya en nombre d’habitants, no n’és una excepció i és per això que des de Biter (Associació BiciTerrassa Club) s’ha arribat a un acord amb la Policia Local per engegar un protocol per minimitzar els casos d’assetjament a través de la pedagogia amb els conductors.La problemàtica arriba quan alguns conductors de turismes es creuen amb el dret d’exigir als que van amb bicicleta o patinet que s’apartin de llocs pels quals tenen permís per circular. Actualment, Terrassa compta amb 20 quilòmetres de carril bici i molts altres carrers que s’han pacificat per on també poden circular els anomenats vehicles de mobilitat personal.Des de Biter recomanen que davant d’aquestes situacions el millor és no fer cas i no iniciar una confrontació. Tal com explica el seu portaveu, Haritz Ferrando, en declaracions a“els ciclistes sempre tenim les de perdre, per tant sempre recomanem no enfrontar-se als conductors i deixar-ho córrer sempre que sigui possible”. No obstant això, si el conductor del vehicle increpa reiteradament, hi ha l’opció d’anotar matrícula i fer-ho saber a la policia. El protocol que s’engegarà immediatament no serà posar-li cap mena de sanció, sinó fer pedagogia mitjançant una trucada.En aquest sentit, el regidor de Via Pública, Protecció Civil i Seguretat de l’Ajuntament de Terrassa, Xavier Fernández, explica, en declaracions en aquest mitjà, que el protocol entre el Consistori i Biter es va crear fa uns anys perquè els socis de l’associació de ciclistes van transmetre en les reunions de mobilitat que hi havia un problema. El protocol està obert a tota la ciutadania, qualsevol ciclista que es vegi assetjat pot recórrer-hi.El protocol estableix que primer s’ha d’esgotar la via pedagògica i de mediació abans d’iniciar una denúncia cap al conductor del vehicle. “No es denuncia ni es posa cap multa, simplement es localitza el conductor i se li fa pedagogia per telèfon”, explica Ferrando. Amb tot, si la cosa anés més enllà d’increpacions, el ciclista en qüestió té l’opció de presentar una denúncia.El regidor apunta que “el ciclista ha de tenir sempre una actitud de calma, mai dirigir paraules ni gestos a la persona assetjadora”. A més a més, afegeix que “és recomanable no fer fotos per denunciar, ja que pot esdevenir en una situació més greu”. El regidor afirma que en la majoria dels casos “la pedagogia telefònica als infractors és efectiva” i que “encara no tenim constància que cap conductor hagi estat reincident”.Quan es parla de formes d’assetjament d’un cotxe cap a un patinet o bicicleta incloem tres possibilitats: l’assetjament lleu, és a dir, que un cotxe obstrueixi el pas d’un carril bici; l’assetjament greu, el referit a insults, utilitzar el clàxon, fer llums, etc; i l’assetjament molt greu, aquell on el conductor del vehicle adopti una actitud molt perillosa al volant o amenaci amb agredir al ciclista. Dins dels possibles assetjaments no s’inclou l’intent d’atropellament o l’agressió física, ja que aquests són comportaments delictius i, per tant, denunciables.El responsable de seguretat de l’ajuntament de Terrassa fa una valoració positiva del protocol actual i recorda que l’equip de govern segueix apostant per la mobilitat sostenible.De fet el 29 de maig d’aquest any es va aprovar en ple municipal una nova ordenança de mobilitat que pretén regular la circulació de tota mena de vehicles a la ciutat , amb especial atenció als vehicles de mobilitat personal, com patinets o bicicletes. Aquesta normativa local presenta novetats remarcables, com unes normes específiques pels patinets elèctrics, l’alliberament de les motos aparcades a les voreres o la limitació a 30 km/h per aquells vehicles que circulin en carrers d’un carril per sentit, on les bicicletes tindran sempre preferència.Per tant, queda clar que aquesta ordenança, que va comptar amb el suport de tots els grups polítics amb representació de la ciutat , aposta per una mobilitat sostenible i vetlla perquè els patinets i les bicicletes puguin circular cada vegada de manera més segura.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor