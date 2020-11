Plataforma per la Llengua demana firmes per a una ajuda important a les minories lingüístiques

📢 Ajudem les minories lingüístiques!



🖊️ Visita https://t.co/rQLH4sf36H i signa per donar suport a la iniciativa legislativa popular que vol ajudar les minories nacionals europees a accedir directament als fons de la UE, per no dependre així de les subvencions dels seus estats. pic.twitter.com/GGAUSwzDsn — Plataforma per la Llengua🎗 (@llenguacat) November 1, 2020

És molt important per a la llengua catalana, i per a les llengües de la resta de minories nacionals, que aquesta iniciativa ciutadana europea prosperi. Ens cal recollir firmes, en poc temps. Posem-nos-hi? https://t.co/e1egD1XPVW — Carles Puigdemont (@KRLS) November 3, 2020

Plataforma per la Llengua s'ha fet ressò d' una campanya a favor de les minories lingüístiques per a la qual es recullen firmes a nivell europeu. "La política de cohesió de la UE ha de prestar especial atenció a les regions amb característiques nacionals, ètniques, culturals, religioses o lingüístiques", reclama la campanya.L'objectiu principal de la recollida de firmes -que es tanca el 7 de novembre- és el de tenir l'oportunitat d'accedir als fons de la UE directament i deixar de dependre de les subvencions dels seus estats per la falta d'autonomia de les regions afectades.Carles Puigdemont ha mostrat el seu suport a la causa a través de Twitter: "És molt important per a la llengua catalana, i per a les llengües de la resta de minories nacionals, que aquesta iniciativa ciutadana europea prosperi", afirma l'expresident.

