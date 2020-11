El moviment per l'habitatge centra en el ministre Ábalos la pressió per «prohibir» els desnonaments

El moviment per l'habitatge ha reclamat aquest dimecres una aturada real dels desnonaments. En comptabilitzen centenars, només a Barcelona, des de mitjans de setembre i els grups d'habitatge, PAH i Sindicat de Llogaters alerten que les mesures preses tant pel govern espanyol com per la Generalitat no són efectives. Per això s'han dirigit durant una roda de premsa al ministre d'Agenda Urbana, José Luis Ábalos, per exigir la "prohibició" dels desnonaments almenys fins que duri l'estat d'alarma.Ábalos és el responsable d'administrar les competències estatals en habitatge i, per tant, el seu ministeri és qui pot modificar la legislació per intervenir en procediments judicials. Fins ara, la moratòria aprovada pel govern de PSOE i Podem ha evidenciat llacunes, que es tradueixen en desprotecció per a totes aquelles famílies que no puguin acredita una situació de vulnerabilitat provocada per l'epidèmia. "Vivim una allau de desnonaments sense precedents. Això és una guerra contra els pobres", ha defensat Bàrbara Roch, del Sindicat d'Habitatge de Gràcia.Roch ha defensat que els desnonaments "no s'han aturat mai", excepte durant el període en què els jutjats van tancar a causa del confinament. Segons la portaveu del Sindicat de Llogaters, Marta Ill, la moratòria estatal és una "burla al patiment de moltes famílies". "[El govern espanyol] no ha tingut la valentia de prohibir els desnonaments i ha de triar entre protegir els treballadors o els especuladors"", ha dit.Clàudia Ruscalleda, la portaveu escollida pel moviment per l'habitatge de Catalunya en el seu congrés de fa un any, també ha criticat el paper de la Generalitat. "Per aplicar la llei ja existent no calia aprovar cap decret", ha assegurat, qualificant a mesura aprovada ahir pel govern de "decret farsa" i "paper mullar". "Fins ara la Generalitat ha triat el bàndol dels especuladors", ha denunciat.Ill també a retret a l'executiu català que anunciï mesures inconcretes" i ha acusat la Generalitat de "marejat a ciutadania amb promeses falses". Des de les PAH catalanes, Juanjo Ramón ha reclamat a la Generalitat i totes les administracions que facin complir el contingut del decret antidesnonaments aprovat el passat desembre amb sancions als grans propietaris que no el respectin. Per Ramón, el compliment del decret aprovat ahir depèn exclusivament de la "voluntat" dels jutges, que fins ara no aplicaven la normativa vigent, almenys amb el criteri que la Generalitat demanava.El moviment per l'habitatge també ha criticat les actuacions dels Mossos d'Esquadra en desnonaments i ha xifrat en un centenar la quantitat d'activistes identificats en desallotjaments des de mitjans de setembre. "Deixi d'enviar policia a fer fora la gent de casa seva", ha dit Roch, en un missatge dirigit al conseller d'Interior, Miquel Sàmper.El moviment per l'habitatge ha fet la roda de premsa al carrer Borràs de Nou Barris, a Barcelona. Allà hi havia previst el desnonament del Mario i la seva parella, que ocupen un immoble. Segons el Sindicat d'Habitatge de Nou Barris l'habitatge és propietat d'un "entramat d'empreses" que han ordenat el desallotjament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor