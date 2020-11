El candidat de Dakota guanya les eleccions després de morir per Covid-19

Una de les sorpreses de l' intens recompte electoral als Estats Units arriba des de Dakota del Nord. El republicà David Andahl ha aconseguit representació a la legislatura estatal, però no podrà ocupar l'escó perquè va morir fa unes setmanes després d'estar greument hospitalitzat per Covid.El polític del partit de Donald Trump, de 55 anys, va retirar-se quan faltaven pocs dies per als comicis presidencials. El seu nom, però, no va desaparèixer de les paperetes perquè quan es va produir el decés ja havia començat la votació per correu.Andahl ha aconseguit 5.901 vots al seu estat, el 35,53% dels sufragis emesos; una mica menys que el seu company de partit Dave Nehring; amb 6.763 vots, un 40,72% del total. Ara es plantegen dues opcions per resoldre el problema: o bé el Partit Republicà cobreix la vacant amb un altre polític, o bé els ciutadans de Dakota del Nord reclamen una nova votació per triar un nou candidat.

