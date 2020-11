Busquen una avioneta desapareguda amb dos tripulants que havia d'aterrar a Reus

Equips d'emergència busquen una avioneta de l'Aeroclub de Reus desapareguda des d'aquest dimarts a la tarda. L'aparell, que havia sortit al matí de l'aeroport reusenc en direcció a l'illa d'Eivissa, feia el trajecte de tornada, quan hauria caigut a unes 40 milles nàutiques -75 quilòmetres- al Mar Mediterrani, mentre sobrevolava el Delta de l'Ebre.El pilotaven dos experimentats pilots de la zona, socis de l'aeroclub i memb,es de la junta. Un dels dos tripulants, de 45 i 38 anys, és un agent dels Mossos d'Esquadra, segons ha informat l'Agència Catalana de Notícies a partir de fonts de la policia catalana.En veure que l'aparell no tornava a la base, es va activar l'alerta. Es desconeixen les causes de l'accident. La cerca de l'avioneta es fa per mar i aire, amb un helicòpter, un avió de l'exèrcit de l'Aire i dues embarcacions de Salvamar, entre la costa sud de Tarragona i la nord de Castelló.Amb una distància de 250 quilòmetres, el trajecte de l'aeroport de Reus a Eivissa és un dels més habituals pels socis de l'aeroclub. El contacte amb l'avioneta, un Piper Seneca amb matrícula EC-HCA, es va perdre cap a tres quarts de set de la tarda, quan la seva tornada prevista era a un quart de vuit del vespre. En rebre l'alerta, mitjans de Salvament Marítim i el SAR de l'Exèrcit de l'Aire van sortir en la seva recerca.Pintada d'un vistós color groc, aquesta avioneta s'havia incorporat a la flota del club aeri l'any 2019. S'utilitza per vols a demanda dels socis o cursos d'iniciació. L'aeroclub no havia registrat cap accident, almenys en anys. "En els 18 anys que porto de president no n'havíem tingut mai cap", assegura a l'ACN el seu president, Pere Moralla, molt afectat per l'incident. L'aeroclub emetrà aquest dimecres un comunicat.

