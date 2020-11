Cuixart declararà presencialment dilluns pel cas del guàrdia civil que reclamava 10.000 euros a Òmnium

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, declararà aquest dilluns presencialment en el judici pel cas de l'agent de la Guàrdia Civil que va acusar l'entitat de vulnerar la seva imatge. Segons ha pogut saberCuixart compareixerà davant del jutge com a representant legal d'Òmnium en un judici que se celebrarà a les deu del matí a la sala 310 del jutjat de primera instància número 57 de Barcelona, a la Ciutat de la Justícia. El líder d'Òmnium compleix condemna de nou anys per un delicte de sedició i actualment es troba en règim de segon grau. Només pot sortir de la presó amb permisos penitenciaris.L'agent de la Guàrdia Civil en qüestió va protagonitzar un dels moments més sorprenents del judici de l'1-O al Tribunal Suprem. Es va fer un embolic a l'hora de descriure una bandera d'Òmnium davant del tribunal. "Era un tros de tela quadrada que posa Òmnium, de color verd i alguna ratlla, amb un pal", va dir en qualitat de testimoni a la sala segona del Suprem. Òmnium va incloure aquest moment en un vídeo per les xarxes socials, i arran d'això l'agent els reclama ara 10.000 euros. Considera que l'entitat va fer servir la seva veu per lucrar-se.El setembre de l'any passat, poc abans que es fes pública la sentència de l'1-O, Òmnium va presentar un recurs contra la demanda de l'agent, precisant que la declaració es va produir amb ocultació del rostre, sense mostrar-ne la imatge ni identificar cap dada personal -tal com havia acordat el Suprem-, i que la seva veu "no és coneguda públicament". El jutge, però, ho va desestimar i finalment el cas arriba a judici la setmana vinent.La descripció de la bandera per part del policia va ser un dels molts moments surrealistes del judici al Suprem. L'agent també va escriure escenes de violència durant tot l'escorcoll del 20-S al Departament d'Exteriors i va assegurar haver vist banderes de Comissions Obreres i de l'entitat que presideix Cuixart. Quan les defenses van demanar-li que descrigués aquestes banderes, l'agent va ser imprecís i poc encertat, un fet que va provocar somriures entre els advocats defensors.

