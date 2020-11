El Govern titlla d'«il·legal i fraudulenta» l'operació Volhov

L'operació Volhov ha escalat de nou la tensió política entre el Govern i l'oposició al Parlament. Ciutadans ha aixecat el dit acusador i a ha assenyalat ERC de ser en el focus d'una "trama corrupta", una afirmació que s'ha negat a retirar malgrat la petició del vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès. L'executiu català ha replicat que la darrera actuació policial de la Guàrdia Civil és "il·legal i fraudulenta" i que només té per objectiu "fer mal polític" a l'independentisme."Reguen amb subvencions i contractes públics una trama corrupta que apunta al seu partit", ha dit Ciutadans donant per bona tota la informació que apareix en el sumari de Volhov. El president del grup, Carlos Carrizosa, ha acusat els republicans de "tapar la corrupció amb l'estelada". Davant l'assenyalament, Aragonès ha advertit que s'està vulnerant la presumpció d'innocència i avalant "la vulneració del secret de les telecomunicacions" i fins i tot ha etzibat a Carrizosa que estava fent "el pallasso" amb les seves gesticulacions a l'hemicicle.Enmig d'aquest clima crispat, Aragonès ha negat que hagi existit mai un comitè de gestió de la crisi de la pandèmia paral·lel a l'oficial i del qual en formés part Xavier Vendrell. També ha assegurat que ha sol·licitat tota la informació als departaments i que no s'ha produït cap contracte per subministrar testos ni en l'àmbit de les residències ni cap subvenció amb les persones imputades a l'operació Volhov. "Total confiança en els servidors públics", ha assegurat el vicepresident. El líder del PSC, Miquel Iceta, ha demanat explicacions detallades en aquest sentit i després de la resposta d'Aragonès ha assegurat que es donava "per satisfet" amb les explicacions i que confiava que la realitat no el desmentís.Malgrat el to cordial d'Iceta, la consellera de Justícia, Ester Capella, ha lamentat el "silenci clamorós" del govern espanyol davant del que considera una nova actuació "de les clavegueres de l'Estat" per atacar l'independentisme. Capella ha advertit que s'han traspassat "tots els límits", a més de denunciar que s'ha trencat la divisió de poders. En aquesta línia, Aragonès ha assenyalat el "biaix polític" de la Fiscalia i l'"aliança" entre sectors del ministeri públic amb la Guàrdia Civil i el nacionalisme espanyol conservador. El vicepresident ha reiterat la intenció del seu partit de denunciar judicialment la vulneració de drets fonamentals, les detencions "arbitràries" i l'espionatge polític per incloure al sumari converses privades del partit que no apunten conductes delictives.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor