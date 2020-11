Desnonen la dona de Mainat per ordre judicial

Els Mossos d'Esquadra han desnonat aquest dimecres la dona de Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, del seu domicili familiar de Barcelona. La comitiva judicial hi ha entrat a les 8 del matí per executar el desallotjament.Una hora i mitja després, Dobrowolski ha marxat en cotxe de la casa amb mobles i altres objectes acompanyada per la seva advocada i amb l'ajuda d'una empresa de trasllats, segons informa El Periódico Dobrowolski havia d'abandonar la casa després de l'intent d'assassinat al productor televisiu i exmembre de la Trinca. Així, es van atorgar l'ús del domicili i la custòdia dels fills a Mainat.

