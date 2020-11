Els aturats ja freguen el mig milió a Catalunya

L'atur registrat a Catalunya durant el mes d'octubre va pujar en 6.358 persones en comparació al setembre, fins als 484.559 desocupats, xifra que representa un increment del 1,33% respecte al mes passat, segons el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Es tracta de la dada més alta des de l'abril del 2016.En relació al mateix mes de l'any passat, però, la xifra es dispara un 25,1%, concretament 97.292 persones més.Pel que fa el nombre d'afiliats a la Seguretat Social, durant l'octubre hi havia 3.375.642 persones, és a dir, 22.910 més que el mes anterior (+0,68%), tot i que si es compara amb fa un any hi ha 93.953 llocs de treball menys, un 2,71% menys que a l'octubre de l'any passat, segons el Ministeri.Al conjunt de l'Estat, la xifra d'aturats va sumar 3.826.043 aturats, és a dir, 49.558 desocupats més que al setembre (1,31%). Aquesta és la segona menor pujada d'aquest mes en els últims 13 anys.