​Burger King demana als seus clients que comprin a McDonald's

We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6 — Burger King (@BurgerKingUK) November 2, 2020

Altres notícies que et poden interessar

“Mai ens hauríem pensat que us demanaríem una cosa així”. Així comença un sorprenent comunicat a Twitter de Burger King al Regne Unit, on incita a comprar productes de la competència.“Mai ens hauríem imaginat que us encoratjaríem a demanar a KFC, Subway, Domino’s Pizza, Pizza Hut, Five Guys, Greggs, Taco Bell, Papa John’s, Leon... o qualsevol dels altres restaurants independents, massa per ser mencionats aquí. En definitiva, demaneu a qualsevol de les cadenes de menjar germanes (ràpid o no tan ràpid)”, continua la companyia.Tot, per reclamar suport als restaurants que pateixin una greu crisi pel confinament anunciat aquesta setmana al Regne Unit. “Restaurants que donen feina a milers de treballadors necessiten el vostre suport”, afegeix.El més sorprenent, però, apareix al final del text: “Per tant, si voleu ajudar, continueu donant-vos el caprici d’encarregar menjar saborós a domicili. Una hamburguesa Whopper és sempre la millor opció, però demanar un Big Mac tampoc està tan malament”. La Big Mac és l’hamburguesa estrella de la seva competència més directe, McDonald’s!

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor