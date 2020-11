​El projecte anual per impulsar el català a Viquipèdia s'estén a tot els territoris de parla catalana

El projecte anual per impulsar la creació d’articles relacionats amb la llengua catalana a les diverses versions idiomàtiques de la Viquipèdia per primera vegada arribarà als set territoris de parla catalana: l'Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya Nord, la Franja de Ponent, les Illes Balears i el País Valencià.La iniciativa pretén millorar, ampliar o crear els articles sobre 50 lingüistes del 6 al 13 de novembre. Entre els articles proposats per millorar hi ha Antoni Maria Badia i Margarit o Joan Coromines i Vigneaux, per traduir figuren Josep Ruaix i Vinyet o Maria Carme Junyent i Figueras i per crear la llista inclou Joan Julià-Muné o Bàrbara Sagrera Antich.A través d'un comunicat, Amical Wikimedia ha destacat que no és l’única novetat d’aquest esdeveniment, que fins ara es coneixia com la Nit de la Llengua al Món Digital i era presencial. A conseqüència de la pandèmia per la Covid-19 s’ha reformulat per celebrar-se durant set dies amb el nom de ViquiLlengua7x7, des del divendres 6 de novembre al divendres 13 de novembre.A la VII Viquimarató de la Llengua Catalana, impulsada per Amical Wikimedia, enguany hi col·laboren els governs andorrà, balear i valencià, a més de la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, la delegació del Govern a Itàlia a l’Alguer, la Universitat de Saragossa, i també l’Institut Ramon Llull, que s’hi suma a través de la Xarxa Llull.

