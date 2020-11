Bargalló anuncia que els 300.000 ordinadors arribaran abans de Nadal

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, ha explicat en una compareixença al Parlament que aquest dimarts han arribat 1.183 mifis de connexió de 37 centres del pla pilot i aquest dimecres s'inicia l'enviament massiu de 15.000 connectivitats a alumnes de batxillerat i FP. Bargalló ha afegit que a partir de dimecres començaran a arribar els primers 23.000 ordinadors per a docents i que els de l’alumnat s'aniran repartint "a mitjans de novembre" i que i tots hauran arribat "abans de Nadal". Es tracta dels 300.000 ordinadors promesos el juliol passat per alumnes de 3r i 4t d'ESO, batxillerat i formació professional.Pel que fa a la reducció de la presencialitat en els ensenyaments postobligatoris, Bargalló ha aclarit que "les instruccions del 30 de juny ja s’establien els models híbrids d’aprenentatge" i que en tots els casos de no presencialitat aquesta "no pot ser inferior al 50%".Ha anunciat que aquest dimarts s’ha publicat al portal de centres els criteris i orientacions per implementar el model híbrid, que duraran fins a finals de desembre perquè "les mesures educatives han de ser sostingudes en el temps", ha argumentat.El titular d’Educació també ha destacat que "l’ús de la mascareta redueix la propagació del virus aerosol" però ha afegit que, "més enllà d’això, la ventilació ajuda que aquest virus es redueixi encara molt més". Per això, ha dit que si es pot, "és aconsellable mantenir les finestres obertes els 10 cm de manera permanent per aconseguir un flux d’aire continu".Ha afegit que, en qualsevol cas, "cal cercar l’equilibri entre la ventilació de les aules i el confort tèrmic i acústic" i per això "hi haurà unes orientacions clares al respecte, depenent del territori", ha remarcat.Pel que fa a les dades d’inici de curs, Josep Bargalló ha apuntat que "aquest curs hi ha 12.098 alumnes menys que el curs anterior en el règim general", que són 3.954 alumnes menys a P3, 12.163 alumnes menys a primària, 1.454 alumnes més a ESO, 591 alumnes més a batxillerat i 2.420 alumnes més a FP.Ha assenyalat que, tot i que el nombre de places a P3 ha estat "molt inferior" a l’oferta, s'han mantingut el nombre de grups en general. També ha dit que, en aquests moments, hi ha 81 noves construccions escolars en procés.

