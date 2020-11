El jutge del cas Kitchen acorda un acarament entre Fernández Díaz i el seu exnúmero dos

El jutge Manuel García Castellón ha acordat un acarament entre l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz i el seu exnúmero dos, Francisco Martínez, en el marc de la peça separada coneguda com a Kitchen per l'espionatge a l'extresorer del PP Luis Bárcenas. El magistrat vol confrontar les versions d'ambdós a l'entorn d'uns missatges de Whatsapp que Martínez atribueix a l'exministre i Fernández Díaz nega ni conèixer ni ser-ne l'autor "atesa la importància dels mateixos i la càrrega incriminatòria que posseeixen".A més, García Castellón ha requerit a l'exministre que manifesti si voluntàriament vol aportar el dispositiu mòbil anterior al que utilitza actualment i al qual es va referir en la declaració que va fer davant seu per "corroborar o descartar" l'enviament dels missatges.A banda, el magistrat també ha acordat citar novament el comissari de policia investigat Marcelino Martín Blas.Cal recordar que Fernández Díaz va declarar el 30 d'octubre perquè el jutge el situava al centre nuclear de l'operació al Ministeri de l'Interior d'espionatge a Bárcenas, "des d'on s'hauria dirigit i coordinat tota l'operativa, presumptament amb la participació directa del ministre i actuant per delegació d'aquest el secretari d'Estat de Seguretat".El magistrat arribava a aquesta conclusió a partir dels àudios registrats a l'excomissari de policia ara a la presó José Manuel Villarejo, així com dels missatges transcrits i de la documentació recopilada. Considerava especialment revelador de la importància de l'excúpula d'Interior en aquesta operació el pagament al xofer de la família Bárcenas Sergio Ríos de quantitats mensuals abonades amb càrrecs als fons reservats, el que "evidencia el coneixement dels fets per part dels comandaments superiors de l'organisme".A més, remarcava que el fet que Ríos obtingués una plaça com a funcionari de Policia requeria necessàriament de la participació de càrrecs amb capacitat d'influència suficient al ministeri.

