Sanitat sosté que si cal el confinament domiciliari en un territori s'acabarà aplicant a tot l'Estat

Altres notícies que et poden interessar

El Ministeri de Sanitat considera que encara no ha arribat el moment d'ordenar un confinament domiciliari, però considera que, si s'ha d'acabar imposant en una autonomia, s'haurà d'acabar aplicant a tot l'Estat. Així ho ha defensat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, que ha argumentat que a hores d'ara "no es pot descartar cap mesura" però que les autonomies "encara tenen marge d'actuació" amb l'actual estat d'alarma.Segons Simón, primer cal veure els efectes de les mesures implementades i tenir present que el confinament domiciliari, la més dura, no es pot ordenar "tard" però tampoc s'ha de prendre fins que no sigui "el moment adequat". En tot cas, ha admès, com ha apuntat el govern espanyol, que l'estat d'alarma es pot modificar per poder endurir les mesures.Fins ara, Astúries ha sol·licitat un confinament domiciliari que, per ara, el govern espanyol ha declinat. En canvi, en el cas de Catalunya no es considera que aquesta restricció sigui per ara necessària perquè les mesures preses des de mitjans d'octubre "estan donant fruits", segons ha assegurat la portaveu del Govern, Meritxell Budó. Arribat el cas que s'arribés a la conclusió que cal un confinament domiciliari de la població d'una autonomia, Simón ha assegurat que seria molt "difícil" controlar "l'efecte dòmino" sobre la resta de territoris i que possiblement s'haurà d'estendre a tot l'Estat.Just aquest dimarts, el balanç de dades oficial ha sumat 18.669 nous contagis i 238 persones que han mort a causa del coronavirus. En total ja són 1.259.366 les persones que s'han infectat i les defuncions des de l'inici de la pandèmia freguen les 36.500. Simón ha precisat que la incidència acumulada en 14 dies és de 527 casos per 100.000 habitants, una xifra que ha definit com a "molt alta" i molt llunyana de l'objectiu de 50 o 60 casos entre 100.000 habitants al qual es pretén arribar.El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha explicat que la pressió sobre les UCI no és igual a totes les comunitats -a Catalunya estan al 85%- si es compara amb el nivell d'incidència del virus. En tot cas, ha insistit que la implementació de mesures "no és una cursa" i ha demanat que cal trobar un "punt intermig" posant per davant la salut de la població. De moment, ha dit Simón, la majoria de comunitats no han hagut de suspendre gran part de l'activitat programada.Simón també ha abordat, just a l'inici de la roda de premsa, la polèmica per les declaracions sexistes sobre les infermeres que va fer en una xerrada am els germans escaladors Iker i Eneko Pou. "Vaig donar una resposta incorrecta i demano disculpes per la broma. Ho sento", ha assegurat públicament. I ha afegit que, malgrat l'esforç dels darrers anys, té "molt camí per aprendre" i que, per tant, intentarà "no cometre errors d'aquest tipus en cap altra ocasió".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor