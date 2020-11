JxCat porta el TC al Tribunal Europeu de Drets Humans per prohibir debats al Parlament

Junts per Catalunya ha portat al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg les ingerències del Tribunal Constitucional (TC) sobre els debats i les votacions que tenen lloc al Parlament. Ho ha anunciat aquest dimarts en una roda de premsa la portaveu de JxCat a l'hemicicle, Gemma Geis, que ha denunciat que la cambra catalana està "emmordassada" pel TC, que ha vetat resolucions sobre la independència de Catalunya o la monarquia borbònica aprovades pel ple.Geis ha explicat que han recorregut a Estrasburg "emparats pel dret a exercir la llibertat parlamentària, el dret a debatre i a representar els ciutadans" que plantegen debats com el dret a l'autodeterminació o sobre el cap d'Estat.JxCat pot emprendre la via europea després que el Constitucional hagi rebutjat l'últim recurs que hi van interposar. "Hem fet aquests passos un cop el TC ens ha desestimat les nostres reclamacions", ha detallat la diputada, que confia que la justícia europea posarà l'Estat "al mirall"."La situació democràtica que estem vivint és inferior a la de normalitat", ha reblat. La diputada també s'ha referit a les detencions de la Guàrdia Civil a diferents persones de l'entorn de Carles Puigdemont i vinculats als preparatius del referèndum de l'1 d'octubre de 2020.Ha rebutjat donar "veracitat" als expedients sobre el cas i ha posat en dubte la base de les gravacions que s'hi han inclòs, com les que afecten l'exdirigent de Convergència Democràtica David Madí. "Quan estàs sent espiat, saps que no hi ha objectivitat, que només hi ha interessos", ha advertit.

