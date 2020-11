ERC pacta amb el govern espanyol que el castellà no sigui llengua vehicular a Catalunya

ERC ha pactat amb el govern espanyol suprimir de la llei educativa que el castellà sigui llengua vehicular a Catalunya a través d'una esmena, segons explica l'Agència Catalana de Notícies a partir de fonts republicanes. El grup parlamentari encapçalat per Gabriel Rufián ho ha fet a través d'una esmena al projecte de llei educativa impulsat per la ministra d'Educació, Isabel Celaá.Inicialment la llei afirmava que tant el castellà com les llengües cooficials tenen consideració de llengua vehicular però l'esmena pactada amb ERC ho elimina. El govern espanyol, de moment, ni confirma ni desmenteix l'acord i espera que s'arribi a un consens "el més ampli possible". La comissió d'Educació del Congrés abordarà la reforma de la llei Wert aquest dijous.La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, no ha confirmat ni desmentit l'acord i ha recordat que la ministra d'Educació, Isabel Celáa, ha transmès en diverses ocasions "la vocació que la llei disposi dels majors consensos possibles" perquè "cal previsió i estabilitat al desenvolupament d'una llei que trigarà anys a estar plenament desplegada".Per tant, segons Montero, "cal parlar amb el conjunt de forces sobre un text que reconegui la pluralitat, la diversitat, i la possibilitat que cadascú es pugui expressar en les condicions que marca el seu territori". "Cal esperar als debats que s'estan produint a la pròpia comissió i que arribem a un consens el més ampli possible", ha dit.

