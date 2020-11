Torra considera ja oberta la via per recórrer a la justícia europea

L'expresident Quim Torra considera que, un cop el Tribunal Constitucional ha arxivat el recurs d'empara i les mesures cautelars demanades per la seva defensa contra la suspensió de la seva condició de diputat al Parlament el passat mes de gener, queda oberta la via per recórrer al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH). Així ho ha anunciat en una nota de premsa en la qual ha lamentat el retard amb el qual s'ha pronunciat el tribunal, ja que la sentència ja és ferma i executada.Torra denuncia la lentitud del Constitucional, que "s'afanya quan li convé i s'adorm quan vol deixar passar el temps" i creu que "si s'haguessin acceptat les mesures cautelars en el moment que es van sol·licitar, la pèrdua d’objecte al·legada avui no tindria cap sentit". L'expresident insisteix que els independentistes no trobaran "mai justícia" a l'estat espanyol i per això referma que cal recórrer a la via judicial europea.Segons explica, el següent pas serà el contenciós al TEDH per la "usurpació indeguda del seu escó de diputat per un òrgan no competent" com la Junta Electoral. També continua l'espera de la resolució sobre les mesures cautelars per la seva inhabilitació com a president.

