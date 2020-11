Barcelona adjudica part de l'atenció domiciliària a un fons amb ramificacions en paradisos fiscals

De Florentino Pérez a un paradís fiscal. El Servei d'Atenció Domiciliària de l'Ajuntament de Barcelona (SAD) torna a estar al centre de la polèmica. En l'últim concurs d'adjudicació dues empreses vinculades a ACS i Sacyr es van fer amb part del servei i ara el 50% del servei se l'ha quedat Servisar. La companya és filial de DomusVi, que al seu torn està controlada pel fons d'inversió ICG. El fons té diverses seus i algunes d'elles són a l'illa de Jersey. El territori no forma part de la llista de paradisos fiscals de la UE però a la pràctica ho és i la taxa d'impost de societats és del 0% segons l'OCDE.Fonts municipals consultades perexpliquen que en cas que Jersey formés part de la llista negra de la UE, no s'hagués pogut quedar amb l'adjudicació. Així ho estipula la guia de contractació social aprovada pel govern d'Ada Colau el 2016.L'empresa s'endú 96,3 milions per un contracte de dos anys. Servisar s'encarregarà del servei als districtes de l'Eixample, Sant Andreu, Sant Martí i Gràcia.L'Ajuntament no és l'única administració pública de l'Estat que tindrà adjudicats serveis de geriatria o atenció mèdica a empreses amb seu en paradisos fiscals. La Generalitat va atorgar la gestió de dues de les residències de gent gan intervingudes durant la crisi del coronavirus a STS- Gestió de serveis sociosanitaris SL, u na empresa finançada per un fons amb seu a l'illa del canal de la Manèga La Unió Europea no inclou cap dels seus territoris a la llista negra de paradisos fiscals però el Brexit -que acabarà el període de transició el 31 de desembre- pot fer que Jersey, dependent del Regne Unit, torni a formar-ne part. Un camí que ja han transitat les Illes Caiman, també territori britànic d'ultramar.Jersey ja és considerat un paradís fiscal per organitzacions independents de referència com Tax Justice Network. En el seu informe del 2020 , l'organització situa Jersey en la posició número 16 -d'un total de 133- de la classificació de països amb un "secretisme financer" més alt.Abans, el 2019, la mateixa organització va classificar l'illa com el setè paradís fiscal més important del món , d'un total de 64. A la seva pàgina web , el govern de Jersey anima a traslladar-se a l'illa per la seva política fiscal, informant que no hi ha impost sobre guanys de capital. La taxa estàndard de l'impost sobre la renda de les empreses és del 0%. Hi ha excepcions per a les empreses de serveis financers, que paguen un 10% d'impostos, i les empreses de serveis (20%).

