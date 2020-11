Catalunya notifica 134 morts per coronavirus en un dia

CONTAGIS 276.499 (+6.210) INGRESSATS 2.671 (-16) UCI 490 (+9) DEFUNCIONS 14.274 (+134) Rt 1,02 (-0,10) RISC DE REBROT 785 (-50) Actualització: 03/11/2020

Es dispara el nombre de morts per coronavirus a Catalunya. En les darreres 24 hores Salut ha notificat 134 noves defuncions, elevant el total a 14.274. Una xifra que feia temps que no es veia al país.Per contra, baixen el nombre de persones ingressades per coronavirus als hospitals catalans. Aquest dimarts Salut ha notificat 16 pacients menys que ahir, deixant el total a 2.671. En paral·lel, el nombre de persones a l'UCI segueix pujant i ja frega el mig miler, ascendint el total d'ingressats a 490.Amb tot, el risc de rebrot ha davallat 50 punts, situant-se a 785. Al mateix temps, segueix baixant progressivament la velocitat de contagi (Rt), d'1,12 a 1,02. Es tracta d'un dels indicadors de referència de cara a l'aplicació o finalització de les restriccions imposades els darrers dies.La taxa de contagis per cada 100.000 habitants se situa a 388,17. Els nous positius són 6.210 i el total s'eleva a 276.499. En les darreres 24 hores el Departament de Salut ha sumat al balanç 134 noves morts per coronavirus. El total de defuncions des de l'inici de la pandèmia puja a 14.274.Aquest dimarts les dades s'han publicat més tard per problemes tècnics a la web del Departament.

