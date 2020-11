ERC nega que Vendrell tingués «cap influència» sobre un concurs públic de Salut

El president del grup republicà al Parlament, Sergi Sabrià, ha assegurat aquest dimarts que les investigacions de la Guàrdia Civil en l'operació Voloh són un "muntatge" i que "tot és fals". En roda de premsa, Sabrià ha desmentit que el dinar, revelat pel sumari, que va mantenir la consellera de Salut, Alba Vergés, amb l'exconseller i exsecretari general d'ERC Xavier Vendrell tingués "cap influència" sobre un concurs públic de la conselleria perquè aquest havia estat revocat prèviament.El dirigent republicà ha assegurat que desmuntaran "una a una" totes les acusacions de la Guàrdia Civil i ha lamentat que les clavegueres de l'Estat "tornin a actuar amb impunitat". Sabrià també ha negat cap relació entre els investigats i el departament d'Afers Socials.El republicà ha negat contactes durant la pandèmia entre Afers Socials i els investigats, que existeixi cap "nou concert" en educació ni cap canvi urbanístic a Cabrera de Mar (Maresme). Ha assegurat que ERC és "impecable" davant la sospita de corrupció i que així seguirà sent.Ha argumentat, però, que l'operació de la Guàrdia Civil busca "tancar-los a la presó" i "tacar de corrupció" el moviment independentista. Ha assegurat que volen que el moviment es "divideixi" però que aconsegueixen que encara hi hagi més voluntat d'assolir la república catalana.El republicà ha dit que ERC està treballant per decidir quines accions legals emprèn davant les actuacions de la Guàrdia Civil. Ha indicat que en els propers dies concretaran de què es tracta i no ha descartat "querelles ni denúncies a la fiscalia".Esquerra s'ha mostrat satisfeta per la decisió del jutge de mantenir el tercer grau a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa però han recordat que encara cal saber quina serà l'última paraula del Tribunal Suprem. "No és llibertat, que és l'única cosa justa", ha recordat Sabrià. També ha afirmat que els presos de l'1-O de Lledoners no tenen llibertat i que la resposta ha de passar per l'amnistia i l'autodeterminació.Després que la Fiscalia del Suprem hagi assumit una nova investigació d'Anticorrupció sobre el rei emèrit, Sabrià ha assegurat que no els sorprèn fins "on arriba la corrupció de la monarquia". Ha titllat la fortuna de la monarquia de "il·lícita" i ha criticat que l'Estat "no hi posi la mà". "És una prova més de tot el que tots sabem i només fa que ens comprometem més en la causa republicana", ha afirmat respecte a les revelacions que ha fet 'eldiario.es'.

