Justícia reclama als jutges que apliquin el nou decret antidesnonaments

Altres notícies que et poden interessar

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha comparegut en roda de premsa aquest dimarts a la tarda per donar detalls sobre l'aprovació d'un nou decret antidesnonaments avui per part del Govern. Capella ha defensat que la nova normativa parteix d'un redactat més "clar" en la defensa de les persones en situació de vulnerabilitat però ha admès que malgrat la interpretació "òptima" per part dels jutges seria la d'aturar els desallotjaments, les competències plenes en matèria processal són de l'Estat.El decret aprovat pel Govern té dos eixos principals. El primer és permanent i fa referència a l'obligació d'oferir un lloguer social abans de desnonar. Fins ara la normativa feia referència a l'obligació però no exigia que s'acredités l'oferta, cosa que ara canvia.El segon eix és temporal i fa referència a l'aturada dels desnonaments en habitatges de grans propietaris mentre duri l'estat d'alarma. És aquí on el Govern torna a xocar amb la limitació de competències. La normativa processal és competència plena de l'Estat i els jutges ja han fet cas omís del decret antidesnonaments aprovat per la Generalitat el passat desembre, amb l'argument que no tenen potestat per inadmetre demandes de desnonament fins que aifxí ho reguli l'Estat.En aquest escenari, Capella, igual que abans havia fet la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha plantejat la cessió de competències a la Generalitat com a possible solució. Davant d'aquesta possibilitat improbable, només queda esperar per veure quina és la interpretació que els jutges fan de la norma. "Espero i desitjo que el que primarà serà donar sortida a la situació de necessitat que s’intenta pal·liar", ha dit la titular de Justícia.Al migdia, Budó ha donat per fet que les execucions de desnonament quedaran "explícitament suspeses" però ha reconegut incompliments en la normativa actual. El decret l'han elaborat els departaments de Justícia i Territori i Sostenibilitat i, segons Budó, "preveu assegurar que les persones puguin romandre al seu domicili mentre duri l’estat d’alarma".El fet de no incloure l'obligació d'inadmetre demandes, però, dificulta el seu compliment. Des del TSJC han insistit que aquest és el motiu pel qual es continuen dictant ordres de desallotjament sense que s'hagin fet ofertes de lloguer social. La jutge degana de Barcelona, Mercè Caso, va assegurar al febrer que els tribunals aplicarien el decret fil per randa si la Generalitat incloïa la potestat per inadmetre demandes. Això, però, suposaria una modificació de la Llei d'Enjudiciament Civil, que és competència de l'Estat.El decret aprovat avui, a més, rebaixa les obligacions dels grans propietaris amb persones que hagin ocupat il·legalment immobles. Si en la mesura aprovada al desembre s'obligava a oferir-los també lloguer social, ara només es preveu que s'aturin els seus processos de desnonament, sense necessitat d'oferir-los cap alternativa.El decret preveu que s'aturin desnonaments de pisos ocupats entre el juliol del 2019 i el 25 d'octubre. Igual que la llei catalana en vigor des del desembre, la mesura no afecta els petits propietaris, siguin empreses o particulars.La mesura també recull que els cossos policials que actuïn en desnonaments, habitualment els Mossos d'Esquadra, hagin de demanar un informe de vulnerabilitat dels afectats als serveis socials abans d'un desallotjament dictat en el marc de mesures cautelars. Un cop disposin de l'informe, l'hauran d'entregar al Fiscal."Hem cregut que s’havia d'actuar d’urgència", ha defensat Budó. "L'Estat pot suspendre l'execució de desnonaments mentre duri estat d’alarma o ens pot transferir aquesta competència", ha conclòs. L'efectivitat real del decret aprovat avui, doncs, dependrà d'un eventual canvi en el criteri aplicat fins ara pels jutges catalans o en la possibilitat remota que el govern espanyol cedeixi competències a la Generalitat.L'Ajuntament de Barcelona ha sortit al pas de l'aprovació del decret i fonts municipals expliquen que la Unitat Antidesnonaments té coneixement de 15 ordres d’execució de desnonaments a famílies vulnerables previstos per demà, amb 29 persones adultes i 15 menors. "Esperem que aquests desnonaments no es produeixin i Mossos d’Esquadra no hi acudeixin amb dispositius desmesurats d’ordre públic", diuen.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor