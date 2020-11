Busquen un home fugat a Vilafranca del Penedès quan la Guàrdia Civil l'anava a detenir

Els cossos policials busquen un home que aquest dimarts s'ha fugat a Vilafranca del Penedès quan la Guàrdia Civil l'anava a detenir. Fonts policials han detallat a l'ACN que els agents han desplegat un operatiu contra un grup de delinqüència organitzada, amb intervencions a la capital de l'Alt Penedès i també a Rubí.En el cas de Vilafranca, un dels sospitosos buscat per la policia ha fugit i ha intentat atropellar un agent. El guàrdia civil ha llençat un tret a l'aire com a mesura d'ordre però l'individu s'ha fugat igualment. Les mateixes fonts policials detallen que l'agent s'ha llençat per un terraplè per evitar ser atropellat i ha quedat ferit lleu.En el conjunt de l'operatiu s'han practicat diverses detencions que la Guàrdia Civil no ha concretat perquè la investigació continua oberta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor