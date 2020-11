Detenen un home per estafar 35 dones a través d'una aplicació de cites

Agents de la Guàrdia Civil han detingut al País Valencià a un home que presumptament ha estafat a 35 dones més de 9.000 euros a través d'una aplicació de cites. L'individu es guanyava la confiança de les víctimes, establia una relació amb elles i després els demanava diners.En el marc de l'operació "Lúcer11", els agents han esclarit suposades estafes a dones de diferents parts d'Espanya. Segons ha explicat la Guàrdia Civil en un comunicat, la investigació es va iniciar arran d'una denúncia presentada a la Guàrdia Civil de Llombai (València), on una dona indicava que havia estat víctima d'una estafa realitzada per un home que va conèixer en una xarxa social de cites.Els agents van descobrir que el sospitós tenia com a modus operandi enganyar les seves víctimes establint una relació sentimental a través de dues conegudes xarxes socials de contactes. Per a això, estudiava el perfil psicològic de les dones i creava un perfil cridaner amb el que es feia passar per militar. Utilitzava imatges de perfils públics que trobava a Internet.L'ara detingut mai mantenia un contacte físic amb les víctimes amb les quals estava iniciant una relació sentimental, només es limitava a mantenir converses a través de les xarxes socials i trucades per telèfon amb elles.Un cop establerta la relació sentimental, els sol·licitava un ingrés de diners en un compte bancari amb diferents excuses, la quantitat variava en funció de la intensitat de la relació, al que les víctimes accedien una vegada que aquest home s'havia guanyat la seva confiança.Un cop rebia els diners, desapareixia de la xarxa social sense deixar rastre. Si alguna de les víctimes el trobava en una altra xarxa però amb diferent perfil, aquest presumptament les coaccionava amenaçant-les de forma agressiva per intimidar. Gràcies a la investigació, els agents han aconseguit identificar un total de 35 víctimes repartides per tot el territori espanyol.Finalment, els agents de la Guàrdia Civil de Llombai, en col·laboració amb els agents de la Policia Local de Quart de Poblet (València), han arrestat un home de 40 anys d'edat com a autor d'un delicte continuat d'estafa i un altre d'amenaces greus. Les diligències han passat a disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Quart de Poblet.

