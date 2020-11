Quan un desnonament posa en perill tot un projecte d'habitatge social

Cases dels Mestres de la Floresta. Foto: Anna Mira

Ser desnonats d’un futur projecte d’habitatge social. Aquest és el risc que han hagut de córrer dos veïns de Sant Cugat que des de fa dos anys i mig ocupaven una de les Cases dels Mestres de la Floresta, uns edificis de titularitat municipal, destinats a acollir un projecte d’habitatge social i de masoveria urbana de la mà de la cooperativa Sostre Cívic, juntament amb Clau Mestra. El passat dimecres 14 d’octubre el Sindicat de Llogateres de Sant Cugat va aconseguir aturar el desnonament de l’empresa municipal d’habitatge, Promusa, propietària de l’immoble. Des d’aleshores, Serveis Socials ha acompanyat aquests veïns “i s’ha fet un treball intensiu amb diverses visites” per trobar-los “una solució òptima”, assegura la tinenta d’alcaldia de Serveis Socials, Núria Gibert.El desnonament es va reprogramar per aquest dimecres 4 de novembre però finalment no s’executarà perquè els ocupants han trobat un pis de lloguer i estan ultimant la mudança. Ho han aconseguit per compte propi i en el mercat de lloguer convencional després de veure's abocats a quedar-se al carrer, segons ha pogut saber aquest mitjà. De fet,ha comprovat que aquest mateix dimarts al matí ja no hi havia ningú, de manera que si demà la comitiva judicial comprova que l'immoble està buit, es limitarà a aixecar l'acta i a donar per acabat el procés.Després de diversos canvis urbanístics i endarreriments des del 2014, el projecte d'habitatge social ha de començar a dur-se a terme els pròxims mesos. Però per fer-se realitat, una clàusula del contracte de concessió exigia que els domicilis estiguin lliures. És per això que va tirar endavant l’ordre de desnonament.Després d'aconseguir aturar el desnonament gràcies al suport del Sindicat de Llogateres de Sant Cugat, en declaracions a aquest mitjà local, el sindicat va reclamar a l’Ajuntament que es busqués una alternativa “estable”, ja que denunciaven que en aquell moment des de Serveis Socials “oferien una pensió a curt termini, per sortir del pas”.En la mateixa línia, des de Sostre Cívic han explicat que el projecte està llest i que “és qüestió d’uns dos mesos iniciar-lo” però van lamentar la situació i demanaven “una sortida digna” per a les persones que l’ocupen. “Pensàvem que Serveis Socials tenia una proposta, però sembla que no és així”, va lamentar el coordinador del projecte Cases dels Mestres i tècnic de Sostre Cívic, Àngel Estévez.“Des de l’administració hem de garantir dret habitatge públic però alhora, la necessitat d’habitatge fa gent que hagi d’ocupar”, va apuntar la tinenta d’alcaldia i portaveu de la CUP, qui admetia que és un cas “dolorós perquè està en joc el dret a l’habitatge públic”. Amb tot però, Gibert valora positivament que la ciutat compti amb un Sindicat de Llogateres: “Tenim sort de tenir-lo perquè s'han vist empoderats i s'han vist amb la possibilitat de trobar una solució millor”.Els ocupants són un noi i una noia que no estaven en cap pla de millora de Serveis Socials abans de l’ordre de desnonament. No tenen menors a càrrec, una dificultat afegida per trobar-los una alternativa a llarg termini, apunten des del Sindicat.Segons el col·lectiu en defensa del dret de l’habitatge és un sense sentit que una persona estigui en perill de quedar-se al carrer “quan hi ha un projecte d’habitatge social al darrere”. Finalment, des del Sindicat expliquen que s'han hagut de buscar la vida però valoren positivament que tinguin una solució habitacional.El projecte neix l’any 2014 després d’una ocupació política per recuperar aquest espai a través de la masoveria urbana a la ciutat. Aleshores l’Ajuntament, propietari dels immobles, impulsa, juntament amb el col·lectiu 6 Claus i la cooperativa Sostre Cívic, una promoció d’habitatge de lloguer social a través de la masoveria.Durant diversos anys el projecte s’ha endarrerit per adequar els terrenys a la normativa vigent. Ara però, ja està tot a punt perquè diverses famílies sòcies de la cooperativa Sostre Cívic, s’encarregaran de remodelar i adequar les 12 cases que van ser habitades durant anys per mestres de l’escola de La Floresta. L’objectiu és transformar aquests edificis antics en espai habitable. Estévez ho descriu com “un projecte social molt potent i transformador per tornar a donar ús a aquest immoble”.En total n’hi haurà 11 habitatges d’entre 40 i 60 m2 i un espai útil interior d’ús compartit. A més a més, és un projecte sostenible i amb una etiqueta d’eficiència energètica A. El model no contempla cap mena de lucre sinó que els socis paguen per l’ús de l’immoble però no per la propietat, que és de titularitat municipal.Amb l’immoble buit, en els pròxims dies l’Ajuntament donarà les claus a les dues cooperatives que començaran a treballar amb els seus socis per la remodelació d’uns espais que tornaran a donar vida en aquest barri de Sant Cugat.

