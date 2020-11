El Govern demana no repetir els errors de l'estiu quan s'aixequin les restriccions

Altres notícies que et poden interessar

El Govern considera que, per ara, no és necessari un confinament domiciliari a Catalunya perquè les mesures preses des de mitjans d'octubre estan "donant fruits". Amb tot, la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ja ha advertit que, un cop s'arribi a l'estabilització i s'hagi de plantejar la reactivació dels sectors ara clausurats no es poden repetir els errors de la primera onada. "No podem fer un altre Sant Joan", ha assegurat. És per això que, ha avançat, la reobertura s'haurà de fer de forma consensuada amb el sector però amb nous paràmetres per impedir un nou creixement dels contagis.Budó ha subratllat que en aquests moments s'està reduint la velocitat de transmissió dels contagis i que està decreixent la xifra d'infeccions diàries. "Creiem que les mesures preses seran suficients per estabilitzar les dades", ha assegurat la portaveu. Precisament, el govern espanyol ha apuntat que en una setmana es revisarà l'estat d'alarma vigent per avaluar si cal incorporar la possibilitat de decretar confinaments domiciliaris com el que ha demanat i se li ha denegat a Astúries. Segons Budó, cap govern està en condicions de descartar cap mesura, però que, en tot cas, la Generalitat continua reclamant un estat d'alarma que sigui realment "descentralitzat" i els doti de totes les competències.La portaveu de l'executiu ha celebrat que les mesures "dures" preses estiguin donant resultats. "L’esforç i sacrifici que demanem a la ciutadania no és gratuït", ha defensat. Amb tot, ha reivindicat que el Govern de la Generalitat "no només" decreta restriccions, sinó que treballa "incansablement" per aprovar mesures en l'àmbit social i econòmic per evitar tancaments d'empreses i pèrdues de feina. Just després d'anunciar el nou paquet de mesures aprovat per la Generalitat per als autònoms, les rendes baixes, la cultura o les persones vulnerables, el Govern ha reclamat a la Moncloa que actuï per impulsar un "pla de rescat" als sectors afectats. Ha recordat que d'ella depenen les competències en matèria fiscal i de bona part del pagament d'impostos i qüestions com abaixar la quota d'autònoms en comptes d'apujar-la o directament suspendre les quotes als treballadors més afectats.Entres les mesures anunciades aquest dimarts, amb el decret d'abast limitat per intentar aturar desnonaments com a mesura estrella, el Govern ha aprovat rebaixar el pagament de l'IRPF de les rendes més baixes en la pròxima declaració de la renda. Tenint present que els ciutadans han de fer la declaració a partir dels 14.000 euros bruts anuals si tenen dos pagadors, per exemple, d'una empresa i d'un ERTO o de l'atur, la Generalitat deixarà de cobrar el diferencial català de l'IRPF a les rendes fins a 22.000 euros. L'executiu calcula que la mesura podria beneficiar 250.000 persones i implicarà uns 16,3 milions de pèrdues per a la tresoreria de la Generalitat. També s'ajorna l'increment del cost de la taxa turística fins al juny de l'any que ve. L'impacte que suposa la pèrdua d'aquesta recaptació és de 2,9 milions d'euros.Per una altra banda, l'executiu ha aprovat una partida de 20 milions d'euros per ajudar els autònoms. La previsió és que 10.000 autònoms puguin beneficiar-se d'un ajut únic per al manteniment de l'activitat econòmica de 2.000 euros. Hi tindran dret aquells que tinguin una base imposable igual o inferior a 35.000 euros i un rendiment net d'activitat dels tres primers trimestres d'aquest any que no pot superar els 13.125 euros. A banda, cal que estiguin donats d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms.Les ajudes formen part d'un paquet de 102,6 milions d'euros, entre els quals hi ha 35 milions per a una pujada de tarifes per als sectors de la gent gran, la discapacitat i la infància i 40,5 milions per fer front a les sol·licituds de la Renda Garantida de Ciutadania. També s'ha aprovat una línia d'ajuts per a arts escèniques i culturals. Es tracta d'un paquet de 3,6 milions i permetran que aquells que hagin tingut uns ingressos inferiors a 18.500 euros entre gener i setembre d'enguany puguin comptar amb un ajut de 750 euros.

