Els aturats que van esgotar la prestació en primavera rebran un subsidi de tres mesos

El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts un subsidi extraordinari d'atur de 430 euros mensuals per a desocupats que van esgotar la prestació entre el 14 de març i el 30 de juny. La durada de l'ajuda serà de tres mesos.Dirant els darrers mesos CCOO i UGT han reclamat amb insistència al govern espanyol que aprovés aquest subsidi, que estava inclòs en el II Acord Social en Defensa de l'Ocupació, signat entre els dos sindicats i la patronal CEOE al juny.Les centrals sindicals apostaven per reconèixer l'anomenat comptador a zero pels mesos de prestació d'atur consumits durant l'estat d'alarma de la passada primavera, una mesura de la qual s'han beneficiat els treballadors acollits a un ERTO. No se n'han sortit i els treballadors sense feina que van esgotar la prestació no la reposaran.El govern espanyol també ha prorrogat la prestació extraordinària d'atur per a artistes. Podran percebre-la fins al 31 de gener. A més, els tècnics del sector cultural podran sol·licitar una prestació extraordinària durant tres mesos.Els empleats del sector taurí perjudicats per les restriccions derivades de la pandèmia també es veuran beneficiats pel paquet d'ajudes aprovades per l'executiu de Pedro Sánchez. Percebran 775 euros mensuals fins al 31 de gener

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor