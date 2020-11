Les cases d'apostes desapareixeran de les samarretes dels equips de futbol

Les cases d'apostes tindran prohibit esponsoritzar les samarretes dels equips de futbol a partir de la pròxima temporada esportiva. És una de les principals novetats del decret que regula la publicitat d'apostes i jocs, aprovat aquest dimarts pel consell de ministres. El ministre de Consum, Alberto Garzón, ha explicat que els problemes d'addicció al joc estan "acarnissant-se" amb els joves.Amb aquest objectiu de protegir el jovent de la ludopatia, la norma posa límits a les empreses d'apostes per publicitar-se als mitjans de comunicació. No podran fer-ho des de la una fins les cinc de la matinada. El govern espanyol també prohibeix que personatges famosos protagonitzin la publicitat de les cases d'apostes.Missatges com ara "jugar et canviarà la vida" quedaran prohibits en els missatges publicitaris des que la norma es publiqui al BOE. Tampoc es podrà vincular el joc amb models d'èxit o de superioritat social. "Vivim en una mena de llei de la selva. Qualsevol operador del joc pot publicar un missatge amb qualsevol contingut i horari", ha afirmat Garzón, per a qui el reial decret "posa Espanya a l'avantguarda".El ministre ha explicat que si els operadors de joc vulneren la norma, podran arribar a pagar sancions d'un milió d'euros. El decret desenvolupa la llei del joc del 2011 i tira endavant després de mesos de pressions del sector del joc per intentar alleujar les limitacions a la publicitat de les apostes.

