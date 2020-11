El govern espanyol prorroga l'atur extraordinari dels artistes i l'amplia al sector taurí

Els artistes que gaudien de la prestació extraordinària d'atur podran prorrogar-la fins al 31 de gener, segons ha aprovat aquest dimarts el consell de ministres. El govern espanyol també ha aprovat una pròrroga de tres mesos de l'ajuda especial per a tècnics del sector cultural que no havien cotitzat prou per tenir dret a una prestació contributiva.L'ajuda als artistes va ser aprovada per la Moncloa al maig després de protestes del sector per les declaracions del ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, que al principi de la crisi sanitària assegurava que no era el moment d'aprovar mesures concretes per a la cultura.Després d'una amenaça d'aturada cultural del sector, que durant els pitjors moments de la primera onada va compartir gratuïtament continguts a internet, el ministre va rectificar i va aprovar les ajudes que ara es prorroguen.El sector taurí també es veu beneficiat de les ajudes de l'executiu de Pedro Sánchez. El consell de ministres ha aprovat una prestació d'atur per als treballadors d'espectacles de tauromàquia afectats per les restriccions derivades del coronavirus. Percebran una ajuda de 775 euros al mes fins al 31 de gener.El consell de ministres també ha aprovat aquest dimarts un subsidi extraordinari de 430 euros mensuals per als treballadors que van esgotar la prestació entre el 14 de març i el 30 de juny. La durada de l'ajuda serà de tres mesos.

