Busquen testimonis de l'assassinat de Juan Gabriel Knafo, mort en una càrrega policial fa 44 anys

Aquesta setmana es compleixen 44 anys des de l'assassinat de Juan Gabriel Rodrigo Knafo, un jove tarragoní que treballava a la indústria petroquímica i que va sortir a protestar contra la massacre policial del 3 de març a Vitòria, al País Basc, pocs mesos després de la mort de Franco. La família i les entitats que donen suport a la causa han reclamat avui de nou que s'engegi d'una vegada la maquinària judicial per investigar els fets succeïts.En un acte celebrat just davant de la casa des d'on va caure aquest noi de 19 anys el 1976, al número 7 del carrer Unió, els convocants han denunciat la "conxorxa" que es va donar en el seu moment per tal que no es dugués aquesta mort a la justícia. Un "complot" que inclouria "la policia, metges, mitjans de comunicació, polítics i jutges" que "van intentar tapar-ho i desprestigiar el jove a través d'informacions falses.Concretament, l'acte d'aquest dimarts era per fer una crida a recollir més testimonis dels fets, per tal que sigui més fàcil avançar en la via judicial. I precisament, en acabar l'acte, una dona s'ha aproximat al grup i ha donat el seu contacte: quan tenia 14 anys, va veure-ho tot, i ara s'ha ofert voluntària per mostrar el seu testimoni. Tot i així, se'n necessiten més, a l'espera que l'Ajuntament tiri endavant la via judicial.El recorregut davant la justícia, malgrat les nombroses reivindicacions de recuperar la memòria dels crims del franquisme i de la transició, encara no s'ha iniciat. Una moció aprovada el 2016 -presentada per la CUP, ERC i ICV-EUiA- reclamava fer aquesta passa des del mateix consistori, sense esperar el suport d'altres administracions ni tampoc l'acció judicial en altres països, com és el cas d'Argentina.Recentment, la CUP va reclamar al plenari que es donés compliment a l'acord, a banda de l'organització d'un homenatge institucional anual al jove tarragoní. Aquest homenatge se celebrarà el divendres dia 6, però de la via judicial encara no se'n sap res.Xavier Tolosana, membre de Fòrum de Tarragona per la Memòria, ha lamentat l'actitud "covarda" del consistori i ha retret al govern municipal que no siguin "republicans" com els que van lluitar durant la dictadura i la transició. La regidora de la CUP, Laia Estrada, ha assegurat que el govern "ha fet el mínim del mínim" perquè es fes justícia. Finalment, el sindicat CGT, que també convocava l'acte d'aquest dimarts, ha anunciat que publicaran aviat un documental amb testimonis presencials i entrevistes a familiars per tal de "recopilar evidències" de cara al judici i pressionar a les administracions.La família també ha estat present en l'acte. Matilde Rodrigo, germana de Juan Gabriel, ha recordat que els testimonis en el seu moment "es van amagar" i ara els estan recollint perquè declarin davant del jutge. "Almenys, poder reivindicar la seva mort i que pugui descansar en pau", ha conclòs.

