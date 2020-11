Demanen 3 anys de presó per a l'home que va entrar amb una pistola en un col·legi electoral el 10-N

La fiscalia demana 3 anys i dos mesos de presó per a un home que va entrar al col·legi electoral del Poble Nou del Delta, al municipi d'Amposta, amb un revòlver a la butxaca . Els fets van passar durant la jornada de les eleccions espanyoles del 10 de novembre del 2019. Segons relata el ministeri públic, cap a un quart de quatre de la tarda l'home, de 70 anys, va entrar al punt de votacions de Poble Nou. Un agent de la Policia Local d'Amposta va poder veure com de la butxaca davantera dreta del pantaló sobresortien tres centímetres del canó d'una arma.Després d'informar els seus superiors i demanar reforços, el policia va demanar a l'home que no continués entrant al col·legi electoral. Segons la fiscalia, "degut al nerviosisme que això va ocasionar-li, va posar la seva mà al revòlver i l'agent, utilitzant la força mínima indispensable, va evitar que tragués el revòlver del pantaló i el va detenir".L'arma era un revòlver rehabilitat de la marca Llama i del model Marcial, del calibre 38 –una arma considerada prohibida pel reglament d'armes. Es trobava en bon estat de funcionament i s'havien canviat materials al cos del mateix i el número de sèrie havia estat esborrat. A més, l'home portava sis cartutxos i una navalla.L'endemà va quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar al jutjat d'instrucció número 4 d'Amposta. La jutgessa, però, li va requerir que comparegués als jutjats els dies 1 i 15 de cada mes.Ara la fiscalia l'acusa d'un suposat delicte de tinença d'arma de foc reglamentada pel qual demana 2 anys i mig de presó, i d'un suposat delicte de pertorbació de l'ordre en un acte electoral pel qual 8 mesos més de presó. El cas arribarà properament a judici en un jutjat penal.

