El TC arxiva els recursos de Torra contra el Suprem per la suspensió com a diputat

El ple del Tribunal Constitucional ha acordat aquest dimarts per unanimitat arxivar el recurs del president inhabilitat, Quim Torra, contra la decisió del Tribunal Suprem de negar-li mesures cautelars per aturar la seva suspensió com a diputat mentre el propi Suprem no resolia el seu recurs. Els magistrats, que han adoptat l'acord per unanimitat, argumenten el Suprem ja va confirmar la seva inhabilitació i per tant els recursos contra la denegació de mesures cautelars ja han perdut la seva finalitat.El TC arxiva d'aquesta manera el recurs d'empara de Torra contra les interlocutòries del 23 de gener i 20 de febrer de la Secció Quarta del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem que li negaven l'adopció de mesures cautelars per aturar la seva suspensió com a diputat fruit de la condemna que li van interposar per desobediència.La interlocutòria, que ha estat redactada per la magistrada Encarnació Roca, argumenta que els recursos de Torra han perdut l'objecte un cop el Tribunal Suprem va confirmar el passat 28 de setembre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que el va condemnar a un any i mig d'inhabilitació especial.El TC també desestima el recurs de súplica de Torra contra la decisió del propi Constitucional de no adoptar mesures cautelars en el moment en què va acceptar a tràmit l'escrit. Segons la interlocutòria, aquesta decisió no va provocar la pèrdua de drets fonamentals del president inhabilitat, i el TC va actuar sense adoptar cautelars perquè la qüestió requeria "un examen amb cautela redoblada de manera significativament ponderada i sense precipitació".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor