«Baby Shark» es converteix en el vídeo més vist a YouTube

El famós Despacito de Luis Fonsi i Dadde Yankee ha quedat desbancat de YouTube com el vídeo amb més reproducció. Ara qui ocupa aquesta posició és la cançó infantil Baby Shark, enregistrada per la cantant de família coreanoamericana Hope Segoine i produïda per la companyia educativa sud-coreana Pinkfong.La cançó parla d'una família de taurons, i el més enganxós és la tornada que fa un "doo, doo, doo, doo, doo, doo" acompanyat d'una coreografia molt senzilla. El resultat és que un cop l'has sentida se't queda al cap durant hores. A hores d'ara ja porta 7.051.502.681 visites, però va pujant.La cançó es va publicar el 18 de juny de 2016 i, de mica en mica, en aquests quatre anys, ha anat acumulant visualitzacions. En aquest temps s'ha convertit en una de les cançons més reconegudes a tot el món.A més, amb motiu de la Covid, aquest any s'ha gravat una nova versió que es diu Wash yous hands, per promoure una bona higiene de mans entre infants.

