Detecten una mutació del coronavirus que pot fer-lo «més contagiós»

Un estudi realitzat per científics del Houston Methodist Hospital, en el qual s'han analitzat més de 5.000 nord-americans amb Covid-19, ha avisat que una de les mutacions genètiques observades en el coronavirus pot fer-lo "més contagiós".Segons el treball, publicat a la revista mBIO , aquesta mutació anomenada D614G es troba a la proteïna S (d'espícula, en anglès 'spike') que obre les cèl·lules per a l'entrada viral. Durant la primera onada de la pandèmia, el 71% del coronavirus identificat en pacients a Houston tenien aquesta mutació, percentatge que ha augmentat fins al 99,9% en la segona onada.A més, un estudi publicat al juliol basat en més de 28.000 seqüències del genoma va trobar que les variants que portaven la mutació D614G es van convertir en la forma globalment dominant de SARS-CoV-2 en aproximadament un mes. De la mateixa manera, un treball realitzat al Regne Unit i en el qual es van analitzar més de 25.000 seqüències del genoma va trobar que els virus amb la mutació tendien a transmetre una mica més ràpid que els que no la tenien i que, a més, causaven grups més grans d'infeccions.Els estudis en curs continuen controlant la nova onada de pacients amb Covid-19 per tal d'analitzar com el virus s'està adaptant als anticossos neutralitzants produïts pel sistema immunològic. Cada nova infecció és una oportunitat extra de desenvolupar mutacions més perilloses.

