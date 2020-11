La transformació del Port Olímpic de Barcelona, en mans dels jutges

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dimarts la reforma del Pot Olímpic, que planteja una transformació urbanística de la zona que potenciï l'anomenada "economia blava", l'ús veïnal i la restauració. El govern d'Ada Colau, però, ha de salvar un últim obstacle. Fins a 26 dels 30 locals d'oci nocturn del port s'han negat fins ara a entregar les claus dels immobles al consistori i l'Ajuntament confia que els jutjats l'hi donaran la raó."No volem aquesta tipologia d'oci perquè és una font d'inseguretat", ha dit el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, en roda de premsa. "Demanarem l'auxili judicial oportú per accelerar que deixin els locals", ha apuntat, assegurant que l'Ajuntament preveu recuperar les claus abans de finals d'any. "Això està guanyat", ha vaticinat.Un cop recuperades les claus, l'Ajuntament preveu instal·lar a la zona actualment ocupada per discoteques un "clúster" de l'anomenada "economia blava". Això engloba la pesca, els esports nàutics i la tecnologia marítima. Segons Collboni, l'aposta pot generar 200 llocs de treball "de qualitat".Mentre els propietaris dels locals no entreguen les claus, ja s’ha iniciat la reforma provisional de l’àrea de passeig, que acabarà el desembre amb una nova de 10.000 metres quadrats d'ús veïnal.La setmana vinent començaran també els primers treballs de la rehabilitació del Dic de Recer, que es millorarà per garantir-ne la seguretat i solucionar els problemes d’ultrapassamentAquest no és l'únic maldecap de l'Ajuntament de Barcelona en relació a locals a la zona marítima. Al front marítim, l'Estat ha subhastat els locals d'oci nocturn , en comptes de cedir-los a l'Ajuntament. El guanyador de la subhasta ha estat l'empresa gestora de l'Hotel Arts.

