Grups reduïts i focs artificials descentralitzats: així es preveu el Cap d'Any a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona es planteja repetir la fórmula utilitzada per la Mercè amb la descentralització dels focs artificials. El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha explicat a Betevé que és "obvi" que no hi haurà possibilitats de fer grans concentracions de gent i que per això el que es vol fer és descentralitzar els tradicionals focs. "Que tothom s'oblidi d'anar a Maria Cristina a celebrar-ho", ha dit.L'objectiu segons Collboni és que tothom pugui celebrar-ho a casa amb un grup reduït d'amics o familiars i veure els focs des de la finestra o el balcó. Al voltant de 94.000 persones van donar el Cap d'Any passat la benvinguda al 2020 des de l'avinguda de la Reina Maria Cristina en un espectacle amb música, foc i llum.Collboni també ha anunciat que "previsiblement" l'encesa de llums de Nadal es farà el 26 de novembre. Segons ha indicat, l'Ajuntament treballa des de fa mesos amb els comerciants en campanyes de promoció, llums i activitats. En aquest sentit, també ha avisat que qualsevol activitat prevista a l'espai públic s'haurà d'adaptar a les mesures sanitàries d'aquell moment.Durant l'entrevista de dilluns al vespre, Collboni també s'ha referit a la necessitat que Barcelona compti amb un nou pressupost i ordenances fiscals el 2021. "Espero que la bona predisposició es concreti en unes ordenances i un pressupost", ha dit en relació al possible suport de l'oposició. El regidor socialista ha assenyalat que calen per "afrontar un canvi d'escenari" i ha recordat que la ciutat està en una situació "molt complicada".

