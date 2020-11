Barcelona impulsa grups de suport emocional pels efectes de la pandèmia

Altres notícies que et poden interessar

L'Ajuntament de Barcelona impulsarà a partir del 13 de novembre cinc grups de suport emocional per atendre veïns afectats pels efectes de la pandèmia. S'obriran dos grups a Nou Barris i una Ciutat Vella, Sant Andreu i Sant Martí i segons la regidora de Salut, Gemma Tarafa, es preveu estendre'ls a la resta de la ciutat.Així ho ha assegurat en una roda de premsa aquest dimarts, acompanyada del degà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Guillermo Mattioli. Els grups són oberts i hi pot anar tothom que ho consideri. Els professionals faran un primer cribratge, no per deixar fora ningú sinó per detectar possibles patologies de salut mental que requereixin derivació a altres serveis. Les restriccions Covid fan que els grups s'hagin de limitar a cinc persones més un psicòleg."Treballar en grup ajuda a la prevenció", ha dit Mattioli. "La primera onada va generar por i incertesa. Ara diferent és diferent i s’hi suma angoixa, malestar i ràbia, és un còctel de noves sensacions", ha apuntat Tarafa. Encara que els grups estiguin ubicats en quatre districtes concrets, hi poden assistir veïns d'arreu de la ciutat.La mesura forma part del pla de xoc per a la salut mental impulsat per l'Ajuntament a l'inici de la pandèmia i que s'allargarà com a mínim fins a finals d'any. El pla està dotat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros.La necessitat d'abordar la salut mental dels barcelonins queda en evidència en els resultats d'enquestes fetes per l'Ajuntament. Les dades assenyalen que un 48% dels barcelonins va viure el confinament de manera dura o molt dura i que un 15% el va viure en soledat. A més, un 90% expressa preocupació per les conseqüències de la pandèmia.Les dades se sumen a les presentades aquest dilluns per l'Ajuntament, sobre l'afectació de la pandèmia en els joves. Un 60% creuen que els afectarà negativament i molts ja n'estan patint les conseqüències. De fet, fins a 25.000 joves de Barcelona n o han pogut fer front a algun pagament del seu pis des de l'inici de la pandèmia.L'Ajuntament també posa en marxa grups d'acompanyament en el dol. Segons l'Ajuntament durant la primera onada es va registrar un "excés de mortalitat" de 3.500 persones. Es crearan tres grups a Nou Barris, l'Eixample i Ciutat Vella. També es crearan grups de suport emocional específics per a joves, que atendran barcelonins de 12 a 22 anys.

