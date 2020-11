«La immunitat a la Covid pot ser més llarga del que creiem»

Altres notícies que et poden interessar

Establir quant de temps dura la immunitat a la Covid-19 és un dels grans reptes que tenen ara mateix els científics. Saber el temps és clau de cara a la vacunació i també a tota aquella població que ja ha passat la malaltia. El doctor català Carles Cordón-Cardó ha explicat en una entrevista a RAC 1 que la resposta immunitària pot durar més temps del que es pensava en un principi. Ho afirma en base un estudi que ha realitzat sobre la infecció."Creiem que durant cinc o sis mesos d'immunitat no ens la treu ningú. Ja han passat nou mesos des de l'inici de la pandèmia, per tant, pot ser més llarga, sí", assegura el director de la Divisió de Patologia Molecular del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York. De fet, assegura que esperen que "duri un any o dos", ja que així donaria "temps suficient a tenir les vacunes".Pel que fa a l'evolució de la pandèmia aquest hivern, Cordón Cardó creu que la situació està molt millor que al març i que si es gestiona d'una "forma intel·ligent, no tindrem una tercera onada". Ara bé, avisa que la Covid no marxarà, sinó que haurem d'aprendre a conviure amb la Covid-19.En aquest sentit no dubta que es recuperarà la vida anterior a la pandèmia però amb alguns canvis. Per exemple, la mascareta "serà com una peça de roba mes" i que s'utilitzarà només quan sigui necessària. De fet, pensa que tot i que aquest Nadal no serà normal, el següent sí.Pel que fa als confiaments, creu que "tancar-ho tot no necessàriament serveix d'ajuda", ja que encara "no està molt clar on ens infectem tots".

