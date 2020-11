Entren a robar en un institut de Terrassa i s'enduen diners recol·lectats pels mestres

Aquesta nit ens han entrat a robar. D'aquesta forma han violentat un servei públic que treballa per la igualtat d'oportunitats, per construir camins d justícia i d progrés per als qui menys tenen. Una dificultat afegida a les dificultats. Una immoralitat afegida a la immoralitat. pic.twitter.com/zWvmJTTLUJ — ins les aimerigues (@aimerigues) November 3, 2020

L'institut les Aimerigues de Terrassa s'ha llevat aquest dimarts amb la planta baixa regirada i algunes portes trencades. El centre ha patit de matinada un robatori on els assaltants tan sols s'han endut diners en efectiu. Tal com expliquen fonts internes a, es tractava d'una quantitat "molt baixa" corresponent a una recol·lecta que estaven fent els professors.Segons ha pogut saber aquest mitjà, els lladres han entrat per darrere i s'han centrat a la planta baixa, on han "rebentat" amb palanques la porta de consergeria, secretaria, direcció i la sala de professors. Pels signes que presentaven eles elements danyats, s'han obert amb una palanca que també s'ha utilitzat per a destrossar a cops l'alarma, que no ha sonat.Fonts del centre reconeixen que "és molt estrany" perquè no s'han endut ordinadors portàtils, que han aparegut girats, ni cap altre objecte; tan sols la citada ínfima suma de diners. No hi ha cap classe afectada, però la zona on s'ha produït l'assalt "està destrossada", expliquen.Els Mossos d'Esquadra n'estan assabentats i la policia científica ja s'ha desplaçat fins al centre, on ha pres nota del succés i ha recollit les proves pertinents. En les pròximes hores, el centre presentarà denúncia. La gravació de les càmeres de seguretat, totes exteriors, estan a l'espera de ser visionades.

