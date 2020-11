El nou factor de risc confirmat que s'associa amb una Covid greu

Altres notícies que et poden interessar

Un estudi vinculat al Registre Clínic SEMI-COIV-19 de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI) confirma que la hiperglucèmia és un factor de risc i important en pacients amb Covid-19 hospitalitzats en estat no crític. Aquesta situació s'associa amb major necessitat de ventilació mecànica, ingrés a l'UCI i risc de mort.Els resultats de la recerca s'han publicat a Annals of Medicine. Els investigadors van concloure que la detecció d'hiperglucèmia en pacients amb diabetis o sense, i el tractament primerenc de la hiperglucèmia "han de ser obligatoris en el manegi de pacients hospitalitzats amb Covid". Afegeixen que la hiperglucèmia d'admissió no s'ha de passar per alt, independentment dels antecedents de diabetis que pugui tenir el pacient.L'objectiu principal de l'estudi multicèntric i retrospectiu era avaluar l'associació entre els nivells de glucosa en sang i la mortalitat hospitalària en pacients no crítics amb Covid-19 a l'Estat. Així, es van avaluar dades clíniques d'11.312 pacients, classificant-se en tres grups, segons els nivells de glucèmia –que és la concentració de glucosa lliure en sang- en el moment de l'ingrés. El criteri de valoració principal va ser la mortalitat hospitalària per a totes les causes.Segons els resultats, la probabilitat acumulada de mortalitat va ser significativament més alta en pacients amb hiperglucèmia en comparació amb pacients amb normoglucèmia, independentment de la presència de diabetis. Dels 11.312 pacients, el 18,9% tenia diabetis i el 20,4% van morir durant l'hospitalització. La taxa de mortalitat hospitalària va ser del 15,7% amb pacients amb glucèmia per sota de 140mg/dl, del 337% per aquells entre 140 i 180 i del 41,4% per a pacients amb 180 mg/dl de glucèmia.Davant d'això i després d'ajustar paràmetres per edat, diabetis, hipertensió i altres factors de confusió, la hiperglucèmia va ser un factor de risc independent de mortalitat. A més, es va associar amb requisit de ventilació mecànica, ingrés a l'UCI i mortalitat.El coordinador de l'estudi i del Grup de Diabetis, Obesitat i Nutrició de la SEMI, el doctor Javier Carrasco, ha recomanat que tots els pacients amb Covid-19 siguin avaluats de glucèmia i en cas d'elevacions consultar amb el metge. "Els pacients diabètics podrien requerir intensificar el tractament en les primeres fases de la malaltia i en els pacients no diabètics podria ser necessari iniciar el tractament", ha explicat.Aquesta investigació forma part de les més de 70 en marxa relacionades amb el Registre SEMI-COVID-19, que conté dades de més de 17.000 pacients amb infecció per SARS-CoV-2 i la participació de gairebé 900 metges internistes de 214 hospitals de tot l'Estat.

