Dani Gallardo, a judici: sis anys de presó per protestar contra la sentència de l'1-O?

"La paraula dels policies té molt pes"



Dani Gallardo té 23 anys, és nascut a Cadis i veí de Madrid i el 16 d'octubre del 2019 va ser detingut per la policia nacional espanyola durant una manifestació de rebuig a la sentència de l'1-O a la capital de l'Estat. Des d'aleshores és en presó provisional i aquest divendres s'asseurà al banc dels acusats. Serà la primera sessió d'un judici en què la Fiscalia demana per a ell sis anys de presó per desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions.Aquell dia, la policia el va detenir al carrer del Rollo del centre de la capital espanyola en el transcurs d'una manifestació convocada per la plataforma Madrid pel Dret a Decidir. Concretament, la versió policial defensa que Gallardo va colpejar un agent amb un una barra amb claus extreta prèviament d'un palet.Gallardo va perdre la fina de comercial que tenia poc després de ser empresonat i ha vist com el jutge denegava les reiterades demandes de llibertat provisional fins ara. Unes denegacions sustentades en la "gravetat" dels fets considerada pel jutge i no en el risc de reiteració delictiva o fuga.El jove, doncs, s'ha vist al centre d'una causa judicial oberta arran d'una detenció en una manifestació. Gallardo no milita ni està afiliat en cap organització i per això el Moviment Antirepressiu de Madrid ha assumit la tasca de grup de suport."Jurídicament no hauria de ser així però en els judicis té molt pes el que diuen els policies", diu l'advocat de Gallardo, Karim Benamar, a. Benamar, però, assegura que part de l'estratègia de defensa passa per assenyalar les "contradiccions" entre les declaracions dels dos policies que han comparegut. "És l'única prova de càrrec que té la Fiscalia i les declaracions no coincideixen", apunta. "El meu no és ni el primer ni l'últim cas d'abús de poder", diu Gallardo en una entrevista al programa Planta Baixa de TV3 Benamar també avança que presentaran una prova pericial que, segons afirma, "acredita que el que diuen els agents sobre la lesió no és factible de la manera que ells la relaten". La defensa demana l'absolució de Gallardo però en segon terme es plantegen rebaixar la petició de pena. Per això també se centraran en la inexistència de cap prova que demostri la presència de Gallardo en aldarulls. Aquest divendres comença el judici contra Gallardo, que tindrà una segona sessió el 17 de novembre.L'advocat de Gallardo assegura que es pren el judici com un procés "normal i corrent" però reconeix que el cas obre la porta a l'"especulació". "Jurídicament no entenc la presó provisional ni la petició de pena tan alta i és inevitable pensar en raons polítiques", valora.El Moviment Antirrepressiu de Madrid ha exercit de grup de suport de Gallardo des de la seva detenció i ha insistit que la causa contra el jove madrileny és "política". "A Catalunya l'estat espanyol dona per perduda la batalla al carrer però a Madrid no volen cedir ni un centímetre de terreny", diuen.El mateix dia del judici el Moviment Antirepressiu ha convocat una concentració a les portes del jutjat, que es repetirà el 17 de novembre. El dissabte 14 hi haurà una manifestació a Madrid i també a Barcelona, on s'ha convocat una protesta a la rambla del Raval.Gallardo és l'únic jove que continua en presó provisional després de ser detingut fa més d'un any en els aldarulls posteriors a la sentència de l'1-O. Un fet que pel grup de suport evidencia l'"acarnissament" de la Fiscalia contra ell. Des del seu entorn asseguren que ha viscut els dies previs al judici amb nervis. "S'està jugant sis anys de la seva vida i per un jove de 21 això és molt" conclou Benamar.

