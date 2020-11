El Festival MOT s'ajorna al març tot fent ressonar les seves veus

Un dels cartell del Festival MOT 2021. Foto: @FestivalMOT.

L’edició 2020 del Festival MOT es va cancel·lar a les portes de la inauguració a causa de les mesures imposades arran de la crisi sanitària de la Covid-19. Aquesta cancel·lació va ser, en realitat, un ajornament, ja que la voluntat del festival és reprogramar totes les activitats previstes el mes de març vinent.Concretament, el MOT tindrà lloc a Girona entre 18 i el 20 de març i, després, continuarà a Olot entre el 25 i el 27 de març. Per a propiciar la reflexió prèvia al MOT i alleugerir l’espera del públic, el festival presenta Les Veus del MOT , una sèrie de vídeos breus en què els autors convidats s’adrecen directament als lectors per a revelar què significa per a ells la creació i per a desgranar les maneres en què la multidisciplinarietat ha afectat la seva obra.Aquesta primera presa de contacte entre autor i lector vol ser una prèvia de la trobada més llarga i presencial que tindrà lloc durant les setmanes del MOT 2021.“Crear. Un collage que creix amb les paraules” és el lema que vertebrarà l’edició 2021 del Festival MOT, comissariat per la historiadora de l’art Glòria Bosch. Els autors convidats destaquen per la manera com han reflectit el procés creatiu en la seva obra, una obra que és resultat d’aquest collage vital a què fa referència el lema. La comissària també ha volgut comptar amb creadors que treballen en diferents àmbits artístics, amb la riquesa que aquesta multidisciplinarietat afegeix a la seva producció.Entre els autors que visitaran Girona i Olot el mes de març de 2021 figuren Manuel Baixauli, Tracy Chevalier, Rodrigo Fresán, Jordi Lara, Bernardo Atxaga, Heather Rose, Sergi Belbel, Irene Solà, Jaume Coll Mariné o Lana Bastašić.A Les Veus del MOT, prop d’una vintena dels autors convidats al MOT 2021 s’aturen a reflexionar sobre el seu procés creatiu i sobre la manera en què l’han traduït en paraules a les seves novel·les. Així mateix, en el cas dels convidats que combinen disciplines com la dramatúrgia, la música o la pintura amb la narrativa, els autors aprofundeixen sobre la confluència d’aquestes arts en la seva obra creativa.Les Veus del MOT, plasmades en vídeos de pocs minuts de durada, romanen recollides al canal de YouTube del Festival MOT , i també s’hi pot accedir des del web del festival.

