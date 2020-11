Brot de Covid-19 a la presó de Ponent amb 36 positius

Altres notícies que et poden interessar

Un total de 36 interns del mòdul 4 de la presó de Ponent han donat positiu per Covid-19. La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha explicat que la direcció del centre va donar va fer saber aquest brot després de realitzar tests ràpids a tots els interns del mòdul en detectar-se tres positius.D’altra banda, 52 interns van donar negatiu a la prova. Els positius han quedat aïllats mentre que es faran proves als funcionaris de la presó.La situació del coronavirus ja comença a mostrar alguns brots verds. Encara no remet però sí que es nota un alentiment en la velocitat de propagació que es tradueix en una caiguda de la Rt i una estabilització en la ràtio setmanal de contagis i en el percentatge de positius, malgrat que això trigarà algunes setmanes a notar-se als hospitals, on el nombre d'ingressats segueix en augment. D'aquesta manera, el risc de rebrot s'ha reduït lleugerament l'última setmana i, tot i que l'evolució és diferent arreu del país, a la majoria de comarques i ciutats també està més controlada la pandèmia. Consulta els mapes aquí

