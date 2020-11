Joan Carles I i Sofia, investigats per l'ús de targetes opaques

Anticorrupció està investigant els moviments de diverses targetes de crèdit opaques que utilitzaven Joan Carles I, la seva dona, Sofia de Grècia, així com altres membres de la família reial, segons avança elDiario.es. Es tracta de targetes que s'abonen des d'un compte en el qual ni l'exrei ni la seva família apareixen com a titulars.Ara bé, segons explica el mitjà, ni Felip VI, ni la reina Letizia, ni les dues filles, Leonor i Sofia, apareixen entre els beneficiaris d'aquestes targetes. Però si altres familiars directes de Joan Carles. A més, expliquen que la investigació també ha permès identificar a dos individus vinculats amb la trama: un ciutadà mexicà i un càrrec de la Guàrdia Civil.La Fiscalia d'Anticorrupció està analitzant totes les despeses fetes amb aquestes targetes i l'origen dels fons amb les que les cobrien: diners procedents de l'estranger. És traca de moviments de capital posteriors a 2014, motiu pel qual els possibles delictes vinculats a aquests fluxos de diners irregulars poden ser imputats a Joan Carles i Sofia, ja que se situen després de l'abdicació.Mentre s'esperen les rogatòries a diferents països del món per esbrinar d'on provenen els fons, Anticorrupció ja ha trobat indicis d'un presumpte delicte fiscal, ja que es tracta d'increments de renda no declarats superiors a 120.000 euros en un únic exercici. Entre les despeses carregades a la targeta de Sofia de Grècia hi consten diversos viatges a Londres.La causa, si prospera, serà instruïda per la Sala Segona del Suprem, ja que tant el rei emèrit com Sofia són aforats.Aquestes targetes opaques no estan vinculades als milions saudites transferits a Corinna Larsen. De fet, com que l'escàndol vinculat als diners àrabs es va donar d'abans de l'abdicació de Joan Carles I, segons explica elDiario.es, el fiscal del Suprem que porta el cas, Juan Ignacio Campo, planteja sol·licitar l'arxivament de la causa.

