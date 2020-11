Almenys quatre morts i diversos ferits en un atemptat múltiple a Viena

Pànic a Viena després de l’atac a una zona de restaurants. pic.twitter.com/mh6Md7YDzE — 3324.cat 🇦🇲 (@3324cat) November 2, 2020



Atemptat mortal a Viena. Foto: Europa Press

Quatre persones han mort i una quinzena han resultat ferides, algunes de gravetat, inclòs diversos agents de Policia, en un "atac terrorista" registrat al centre de Viena (Àustria), segons ha informat el Ministeri de l'Interior del país. Una de les víctimes és un dels presumptes autors de la massacre, que ha estat abatut per la policia. Portava un fals cinturó amb explosiu.Segons han informat les autoritats locals, es tracta d'un atac terrorista en sis escenaris diferents. El Ministeri de l'Interior d'Àustria diu que els atacants, que han fugit, duien armes automàtiques. La policia veu en l'atac una motivació islamista i està procedint a revisar totes les càmeres properes."El segon agressor segueix fugat", ha dit el ministre d'Interior d'Àustria, Karl Nehammer, que per primera vegada ha utilitzat la paraula "islamista" en relació a l'atemptat en una roda de premsa que ha donat aquesta matinada. La policia continua la recerca, partint de la base que han estat dos els autors, però no descarta que hi hagi més persones implicades.L'atemptat, el primer que pateix Viena en 35 anys, va començar en un tiroteig sobre les vuit del vespre en un cèntric carrer, on s'ubica la principal sinagoga de Viena, que estava tancada en aquell moment. La zona està plena de bars.Des d'aquí, els agressors es van desplaçar pel centre de la ciutat, tirant trets amb la metralladora de manera indiscriminada a les persones que ocupaven les terrasses dels locals. Un dels agressors va ser neutralitzat i abatut sobre les 20.09 hores.Tres civils -dos homes i una dona- van morir pels tres dels atacants, mentre que una quinzena de persones es troben hospitalitzades, algunes en estat molt greu.La Policia de Viena ha demanat a la població que no surti de casa seva i que no utilitzi el transport públic, del qual se n'han anul·lat les estacions de les zones afectades."Mantinguin-se allunyats de tots els espais públics o el transport públic. No comparteixi vídeos o fotografies", i en el seu lloc han demanat als ciutadans que compartissin material en una web que han habilitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor