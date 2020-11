El Govern aprovarà una ajuda de 2.000 euros per als autònoms

Els requisits per a l'ajuda de 2.000 euros són tenir domicili fiscal a Catalunya, una base imposable de l'IRPF de 35.000 euros o menys i un rendiment net de l'activitat en els tres primers trimestres de l'any de menys de 13.125 euros. En aquesta ocasió l'ajuda és compatible amb altres prestacions o subsidis públics, a diferència del març.



Està previst que demà s'especifiqui la data a partir de la qual els autònoms podran demanar l'ajut de 2.000 euros i quan es realitzaria aquest pagament als beneficiaris. A finals d'abril, més de 6.500 autònoms havien sol·licitat l'ajut –que anava dels 100 als 2.000 euros- i finalment es va concedir la prestació a uns 8.800 treballadors per compte propi. El Govern ha explicat aquesta nova ajuda –que s'anunciarà previsiblement demà després de la reunió del Consell Executiu- en el marc de la reunió del Consell del Treball Autònom de Catalunya amb els agents socials.Els requisits per a l'ajuda de 2.000 euros són tenir domicili fiscal a Catalunya, una base imposable de l'IRPF de 35.000 euros o menys i un rendiment net de l'activitat en els tres primers trimestres de l'any de menys de 13.125 euros. En aquesta ocasió l'ajuda és compatible amb altres prestacions o subsidis públics, a diferència del març.Està previst que demà s'especifiqui la data a partir de la qual els autònoms podran demanar l'ajut de 2.000 euros i quan es realitzaria aquest pagament als beneficiaris.

El Govern aprovarà aquest dimarts una ajuda de 2.000 euros per als treballadors autònoms. El Departament de Treball destinarà una partida pressupostària de 20 milions d'euros i la mesura preveu beneficiar uns 10.000 treballadors per compte propi, un dels sectors més perjudicats per les restriccions i la crisi de la Covid-19.Es reedita així el subsidi que es va posar en marxa al març –en la primera onada de la pandèmia- però amb més pressupost (llavors la partida de Treball va ser de 7,5 milions) i amb un pagament únic de 2.000 euros per a tots els autònoms (llavors la quantia era variable i d'un màxim de 2.000 euros en funció de la caiguda dels ingressos que pogués acreditar l'autònom).

