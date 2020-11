Què en sabem de la vacuna? Així avancen els diferents projectes per acabar amb la Covid

L'oncòleg i vicepresident executiu d'investigació i desenvolupament en oncologia de la companyia farmacèutica AstraZeneca, Josep Baselga, ha explicat que s'estan produint 175 vacunes a tot el món de les quals 3 podrien estar preparades cap a finals d'any. 35 d'elles ja estan en assajos clínics amb pacients malalts de coronavirus i 10 d'elles, es troben en última fase. En declaracions a RAC1, Baselga ha assegurat que AstraZeneca tindrà 3 bilions de dosi a principis de 2021, que ha reivindicat el compromís de la companyia per distribuir -l'arreu del món- no només a Europa i Amèrica del Nord- amb un cost de dos euros per dosi. No obstant això, ha destacat que la vacuna "no és l'única solució" enfront de la pandèmia i ha defensat els anticossos monoclonals com una altra ajuda al seu judici importantíssima per frenar el creixement de la pandèmia."Aquests anticossos són més complicats de fer que la vacuna però calculo que a finals del primer trimestre de l'any que ve els tindrem. S'estan desenvolupant menys que de vacunes però hi ha 16 en desenvolupament", ha precisat. Baselga ha lamentat que no tornarà mai a la normalitat que hi havia fins a l'inici de la pandèmia però ha defensat que en l'estiu que es podrà tenir "una vida relativament normal" un cop comenci a canviar la situació a principis de 2021.El prestigiós oncòleg català, actualment a l'empresa que desenvolupa amb Oxford una de les vacunes més avançades, ha informat que AstraZeneca ja haurà produït 3.000 milions de dosis "i la resta tindran xifres semblants".