La UPEC arrenca una nova edició amb l'eix central del combat contra el feixisme

La Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC) celebra aquesta setmana la XVI edició per primer cop només per streaming , per complir amb les mesures sanitàries. L'eix central del programa d'enguany, amb el lema "Ells són pocs, nosaltres som moltes", és el combat contra el feixisme, què es pot fer per lluitar-hi en contra i quines accions poden preservar la memòria de cara a les noves generacions.La sociòloga Marina Subirats inaugurarà les jornades amb una xerrada amb el títol "Ideologia i classes socials al segle XXI". L'obertura de les jornades anirà a càrrec dels secretaris generals de CCOO i UGT a Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, i de representants de l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.Un any més, la UPEC organitzarà un debat entre dirigents dels partits d'esquerres divendres vinent a quarts de deu del matí. Ferran Pedret (PSC), Ester Capella (ERC), Jéssica Albiach (Comuns) i Maria Sirvent (CUP) participaran en unes converses amb el títol "La política en temps confusos".La cloenda estarà a càrrec de la periodista Irantzu Varela, amb una conferència amb el títol "Pan y risas: Feminisme i humor enfront del feixisme". En plena emergència sanitària, la UPEC tractarà qüestions que la crisi de la Covid-19 posa d'actualitat, en debats com ara "Per envellir dignament" o "S'esberlen les fronteres socials".El programa inclou també una sessió en homenatge a Toni Domènech: "Postmodernitat i raó" i un cara a cara de Brigitte Vasallo amb Ingrid Guardiola amb el títol "L'essencial és invisible als ulls". Tots els debats es podran seguir en directe i recuperar posteriorment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor